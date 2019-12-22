أخبار عاجلة

محللون: توقعات بتماسك السوق السعودي فوق مستويات 8400 نقطة -
جحافل السرطان تغزو جزيرة وديعة في أستراليا -
بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة -
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني -
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات -
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال -
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. -
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الإسكان تتيح تسهيلات لمنسوبي "النقل" السعودية لامتلاك السكن الأول..بشروط

Google+ Print
الإسكان تتيح تسهيلات لمنسوبي "النقل" السعودية لامتلاك السكن الأول..بشروط الإسكان تتيح تسهيلات لمنسوبي "النقل" السعودية لامتلاك السكن الأول..بشروط

 

الرياض – مباشر: وقعت وزارة الإسكان ، مع وزارة النقل، اتفاقية تعاون، يتولى من خلالها برنامج "سكني" تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، بأن التوقيع تم بين وزير الإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، ووزير النقل صالح بن ناصر الجاسر بمقر وزارة الإسكان.

وذكرت الوكالة الرسمية أن ذلك يأتي في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.

وبحسب الوكالة الرسمية تتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج ووزارة النقل لتقديم عروض خاصة لمنسوبي "النقل" تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية.

وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة النقل لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.

ترشيحات

تغير وحيد بحصص كبار ملاك السوق السعودي

وكالة: السعودية والكويت توقعان اتفاقًا بشأن المنطقة المقسومة الثلاثاء

"تداول": اتجاه شرائي للأجانب وسط مبيعات سعودية وخليجية خلال الأسبوع

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم