الإسكان تتيح تسهيلات لمنسوبي "النقل" السعودية لامتلاك السكن الأول..بشروط

الرياض – مباشر: وقعت وزارة الإسكان السعودية، مع وزارة النقل، اتفاقية تعاون، يتولى من خلالها برنامج "سكني" تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الوزارة من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، بأن التوقيع تم بين وزير الإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، ووزير النقل صالح بن ناصر الجاسر بمقر وزارة الإسكان.

وذكرت الوكالة الرسمية أن ذلك يأتي في إطار مهام إدارة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول.

وبحسب الوكالة الرسمية تتضمن الاتفاقية التنسيق بين البرنامج ووزارة النقل لتقديم عروض خاصة لمنسوبي "النقل" تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وتقديم إعفاء أو تخفيض على الرسوم الإدارية.

وتتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في مقر وزارة النقل لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى وجود موظفي الاستحقاق المباشر للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.

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