الجزائر تستحدث وزارة وتُعيد فتح مطارات مغلقة وتنشئ بنكاً للمشروعات

مباشر: أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، عن استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والصغيرة، وكذلك إنشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للوطن.

وقال تبون، اليوم الأحد في تصريحات له اليوم على هامش معرض الإنتاج الوطني: "سنعمل على استحداث أكبر عدد من الحاضنات بالمدن الكبرى للبلاد، والتي ستكون تابعة لوزارة المؤسسات الناشئة و المصغرة"، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر "و ا ج".

وأكد الرئيس الجزائري أن الوزارة الجديد ستضم في تشكيلتها الشباب، مشيراً إلى إنشاء بنك لمتابعة ودعم الشباب حاملي المشاريع، على أن يكون شريكاً يتكفل بمتابعة المشاريع، وتشجيع الشباب.

وقرر تبون إعادة فتح المطارات غير المستغلة في الأراضي الجزائرية كافة بدءاً من 2020؛ من أجل إعطاء ديناميكية للملاحة الجوية الخاصة بالرحلات المحلية، مقترحاً إنشاء فرع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية مخصصة للرحلات المحلية.

وذكر تبون أنه من غير المقبول إنشاء مطارات عبر التراب الوطني دون دخولها حيز التشغيل واستقبالها لرحلات يومية، مضيفاً أن كل المطارات الجزائرية لا بُدّ لها من استقبال رحلة واحدة على الأقل لتسهيل نقل المواطنين.

ودعا الرئيس الجزائري الجديد إلى الحد من ظاهرة تبذير الخبز التي اعتبرها إهداراً للعملة الصعبة، قائلاً: "من غير المعقول أن تستورد الجزائر القمح ليتم بعدها تبذير الخبز، وهذا يعد إهداراً للعملة الصعبة".

يذكر أن الجزائر تستورد سنويا 6.2 مليون طن من القمح اللين، وقد تم اتخاذ عدة إجراءات حكومية لتحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح اللين عند مستوى 4 ملايين طن سنوياً، وبلغ إنتاج القمح الصلب سنة 2019 ما يعادل 32 مليون قنطار.



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