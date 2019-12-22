وزير الاستثمار السعودي: "نظام الشركات الحالي غير مُرضٍ لنا"

الرياض - مباشر: قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد عبدالله القصبي، اليوم الأحد، إن "نظام الشركات الحالي غير مرضٍ لنا، ونعمل على تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص لمواكبة التطلعات".

وأضاف الوزير، خلال لقاء بشباب وشابات الأعمال في حفل التكريم الذي تقيمه غرفة الرياض بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس لجنة شباب الأعمال، نقلاً عن وزارة التجارة والاستثمار، أن المملكة لديها كل الإمكانيات التي توصلها إلى القمة، فهي تملك ثروات طبيعية وبشرية وموقعاً جغرافياً مميزاً وإمكانات اقتصادية هائلة.

وأوضح نقلاً عن تغريدات لوزارة التجارة والاستثمار، بموقع التواصل- تويتر، أن المملكة أنشأت كيانات لتمكين القطاع الخاص وتطوير منظومة الأعمال وتحسينها، عبر هيئات جديدة مثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة – منشآت، والحساب الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحساب الرسمي للمركز الوطني للتنافسية "تيسير"، إضافة إلى مجموعة من الأنظمة والتشريعات ومستمرة في عملية التطوير.

وقال الوزير، إن المعادن والسياحة والثقافة والترفيه قطاعات واعدة فيها فرص كبيرة للاستثمار، والقطاع الخاص مطالب بدراسة هذه الفرص من خلال الغرف التجارية والجهات الحكومية بدورها ستكون محفزاً وممكن للجميع.

وقال القصبي، إن الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه هذه الصناعة الواعدة، ونستهدف معارض ومناسبات نوعية عالمية تليق بمكانة المملكة.

أقر المرسوم الملكي رقم: (م / 3) وتاريخ: 28 / 1 / 1437 هـ، نظام الشركات، ونص على أن تتخذ الشركة التي تؤسس في المملكة أحد الأشكال الآتية، وهي شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصَّة، وشركة المساهمة، بالإضافة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

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