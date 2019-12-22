أخبار عاجلة

محللون: توقعات بتماسك السوق السعودي فوق مستويات 8400 نقطة -
جحافل السرطان تغزو جزيرة وديعة في أستراليا -
بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة -
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني -
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات -
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال -
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. -
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"أوابك" تختار مرشح الكويت أميناً عاماً للمنظمة

Google+ Print
"أوابك" تختار مرشح الكويت أميناً عاماً للمنظمة "أوابك" تختار مرشح الكويت أميناً عاماً للمنظمة

مباشر: أعلن مجلس وزراء منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول "أوابك" اختیار مرشح الكویت علي بن سبت، أمیناً عاماً جدیداً للمنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الـ 103 المنعقد في الكويت، الیوم، وفقاً لموقع "الدستور"، المعني بأخبار مجلس الأمة الكويتي.

وأشار الموقع إلى تصريحات وزیر النفط البحریني، الشیخ محمد الخلیفة، عقب الاجتماع، بشأن الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجلس وزراء المنظمة في الكویت، بتاریخ 13 دیسمبر/ كانون الأول 2020.

 وذكر الخلیفة الذي یشغل أیضاً منصب رئیس الدورة الحالیة لمنظمة "أوابك" 2019 أنه تم المصادقة على محضر الاجتماع الثاني بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة علاوة على اعتماد مشروع المیزانیة التقدیریة للمنظمة (الأمانة العامة والھیئة القضائیة) لعام 2020.

 ولفت الخليفى إلى أنه تم تعیین مكتب جدید مدققاً لحسابات المنظمة "الأمانة العامة والھیئة القضائیة" لعام 2020.

 وأضاف الخليفي أنه قرر تكلیف المكتب التنفیذي تقدیم خطة لتفعیل وتطویر دور المنظمة یتم عرضھا على اجتماع مجلس الوزراء وقیام الأمانة العامة بتقدیم الدعم المطلوب للمكتب التنفیذي للقیام بمھامه خلال عام 2020.

 وأوضح الخليفة أنه قرر كذلك تمدید الفترة التي عھد خلالھا لجمھوریة العراق بالإشراف على معھد النفط العربي للتدریب لمدة سنتین بدءاً من ینایر 2020.

 وأشار الخليفة إلى أن الجزائر ستتولى رئاسة الدورة المقبلة لمجلس الوزراء والمكتب التنفیذي للمنظمة وذلك لمدة عام بدءاً من أول ینایر/ كانون الثاني 2020

ترشيحات

"كي نت" الكويتية تنفِّذ مدفوعات إلكترونية بـ19مليار دينار خلال 2019

لجنة نيابية: 26.8 مليون دينار إيرادات التجارة والصناعة الكويتية "2018-2019"

الأمة الكويتي يناقش 7 تقارير خاصة بحماية الأموال العامة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
محللون: توقعات بتماسك السوق السعودي فوق مستويات 8400 نقطة

محللون: توقعات بتماسك السوق السعودي فوق مستويات 8400 نقطة

بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة

بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة

إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني

إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني

إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )