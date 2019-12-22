وكالة: السعودية والكويت توقعان اتفاقًا بشأن المنطقة المقسومة الثلاثاء

مباشر: تستعد السعودية والكويت لتوقيع اتفاق نهائي، الثلاثاء المقبل، في الكويت، لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه مصدران لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأحد، مشيرة إلى وقف البلدين لإنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ما يربو على ثلاث سنوات.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك القرار، ساهم في خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا، أو ما يعادل 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلاً عن أحد مصادرها، في وقت سابق، أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد شهور من المفاوضات المكثفة ليست نهائية إلى أن يتم التوقيع عليها من الجانبين.

وبينت الوكالة أن حقل الخفجي، أحد الحقلين في المنطقة المقسومة، يمكن أن يبدأ الإنتاج على الفور، بينما يحتاج حقل الوفرة إلى فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

كان وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، خالد الفاضل، قال عقب الاجتماع الـ103 لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذي تستضيفه بلاده اليوم، إن اللقاءات ما زالت مستمرة مع الجانب السعودي بشأن عودة إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة، آملاً في التوصل لاتفاق في القريب العاجل.

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