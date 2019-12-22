أخبار عاجلة

محللون: توقعات بتماسك السوق السعودي فوق مستويات 8400 نقطة -
جحافل السرطان تغزو جزيرة وديعة في أستراليا -
بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة -
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني -
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات -
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال -
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. -
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وكالة: السعودية والكويت توقعان اتفاقًا بشأن المنطقة المقسومة الثلاثاء

Google+ Print
وكالة: السعودية والكويت توقعان اتفاقًا بشأن المنطقة المقسومة الثلاثاء وكالة: السعودية والكويت توقعان اتفاقًا بشأن المنطقة المقسومة الثلاثاء

 

مباشر: تستعد والكويت لتوقيع اتفاق نهائي، الثلاثاء المقبل، في الكويت، لاستئناف إنتاج النفط من حقول المنطقة المقسومة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه مصدران لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأحد، مشيرة إلى وقف البلدين لإنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ما يربو على ثلاث سنوات.

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك القرار، ساهم في خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا، أو ما يعادل 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلاً عن أحد مصادرها، في وقت سابق، أن الاتفاقية التي تم التوصل إليها بعد شهور من المفاوضات المكثفة ليست نهائية إلى أن يتم التوقيع عليها من الجانبين.

وبينت الوكالة أن حقل الخفجي، أحد الحقلين في المنطقة المقسومة، يمكن أن يبدأ الإنتاج على الفور، بينما يحتاج حقل الوفرة إلى فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

كان وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، خالد الفاضل، قال عقب الاجتماع الـ103 لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذي تستضيفه بلاده اليوم، إن اللقاءات ما زالت مستمرة مع الجانب السعودي بشأن عودة إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة، آملاً في التوصل لاتفاق في القريب العاجل.

ترشيحات

"أوابك" تختار مرشح الكويت أمينًا عامًا للمنظمة الشؤون الاجتماعية تنسق لتعيين "البدون" في الجمعيات بالكويت 5 طلبات مناقشة بجدول "الأمة الكويتي" أبرزها قضية تزوير الجنسية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم