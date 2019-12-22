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محللون: توقعات بتماسك السوق السعودي فوق مستويات 8400 نقطة
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:30 صباحاً
جحافل السرطان تغزو جزيرة وديعة في أستراليا
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:28 صباحاً
بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:02 صباحاً
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 09:02 صباحاً
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:56 صباحاً
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:36 صباحاً
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 08:08 صباحاً
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل
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الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 07:46 صباحاً
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اليوم - الحكم على راجح ومتهمين آخرين بالسجن 15 سنة في مقتل الشاب "محمود البنا"
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DMC
الأحد 22 ديسمبر 2019 09:37 مساءً
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