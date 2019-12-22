"تداول": اتجاه شرائي للأجانب وسط مبيعات سعودية وخليجية خلال الأسبوع

الرياض-مباشر: واصل المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم السعودية-تداول، اتجاههم الشرائي خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ووفقاً لبيانات "تداول"، الصادرة اليوم الأحد، حقق المستثمرون الأجانب صافي شراء نحو 3.56 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات بلغت قيمتها 10.24 مليار ريال و6.68 مليار ريال للمبيعات الإجمالية.

ومثلت مشتريات الأجانب نحو 28.79 في المئة من إجمالي مشتريات المستثمرين بالسوق خلال الأسبوع الماضي، بينما مثلت المبيعات 18.78 في المئة.

ودعم مشتريات الأجانب بالأسبوع الماضي الاتجاه الشرائي للمستثمرين المؤهلين بصافي 3.6 مليار ريال.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين المؤهلين نحو 9.78 مليار ريال مقابل إجمالي مبيعات بقيمة 6.18 ريال خلال الأسبوع الماضي.

وتتوزع استثمارات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرون المقيمون والمؤهلون والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيون.

وغلب الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الخليجيين خلال الأسبوع الماضي؛ بصافي 791.95 مليون ريال؛ حصيلة الفارق بين المشتريات الإجمالية التي بلغت قيمتها 610.39 مليون ريال، والمبيعات بواقع 1.04 مليار ريال.

وعلى نفس المنوال، اتجه المستثمرون السعوديون نحو البيع بصافي 2.77 مليار ريال؛ مع تنفيذ عمليات شراء إجمالية بقيمة 24.72 مليار ريال، مقابل بيع بـ 27.49 مليار ريال.

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