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ضبط كمية كبيرة من المخدرات في عمان والبلقاء - صور

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جي بي سي نيوز :-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا خلال الايام الماضية عدداً من المداهمات لمروجين المواد المخدرة في محافظتي العاصمة والبلقاء وضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من تلك المواد .

ففي احدى مناطق جنوب العاصمة جرت مداهمة شخصين من مروجي المواد المخدرة بعد تحديد مكان تواجدهما والقي القبض عليهما بعد محاولتهما الفرار وضبط بحوزتهما ٢٠ كفاً من مادة الحشيش المخدرة و ١٦ كيساً تحوي كميات من الحبوب المخدرة اضافة الى كمية من مادة الكريستال المخدرة، كما وضبط خلال مداهمة اخرى في جنوب العاصمة ٥ كفوف من مادة الحشيش المخدرة داخل منزل شخصين من مروجي المواد المخدرة وبوشر البحث عنهما .

وفي شرق العاصمة وبعد متابعة احد الاشخاص المشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة جرت مداهمته داخل مركبته بعد ان تم التأكد من حيازته لكمية كبيرة من تلك المواد حيث القي القبض عليه ، وضبط بحوزته ١٤ كفاً من مادة الحشيش المخدرة و١ كغم من مادة الحشيش الصناعي .

وفي محافظة البلقاء تم التعامل مع قضيتين لترويج المواد المخدرة القي القبض في القضية الاولى على احد الاشخاص المطلوبين بقضايا الترويج وبتفتيش منزله عثر داخله على ٤ كفوف من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة، وفي القضية الثانية دوهمت مزرعة استخدمها شخص من جنسية اسيوية لتخزين وترويج المواد المخدرة حيث القي القبض عليه وُضبط داخل المزرعة بعد تفتيشها كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة والمجهزة للبيع .

 

 

جي بي سي نيوز

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