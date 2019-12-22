إدخال رفعت الأسد للعناية المركزة في باريس

ونقلت وكالة فرانس برس عن سوار الأسد، نجل رفعت الأسد، قوله، إن والده يرقد "في العناية المركزة منذ مساء الاثنين".

وأوضح أن والده يعاني من نزيف معوي "وليس في حالة جيدة"، وأضاف: "يجب أن يبقى يومين أو ثلاثة أيام في العناية المركزة".