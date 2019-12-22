"أوابك" تختار مرشح الكويت أمينًا عامًا للمنظمة

مباشر: أعلن مجلس وزراء منظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول "أوابك" اختیار مرشح الكویت، علي بن سبت، أمینًا عامًّا جدیدًا للمنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الـ 103 المنعقد في الكويت، الیوم، وفقا لموقع "الدستور"، المعني بأخبار مجلس الأمة الكويتي.

وأشار الموقع إلى تصريحات وزیر النفط البحریني، الشیخ محمد الخلیفة، عقب الاجتماع، بشأن الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجلس وزراء المنظمة في الكویت، بتاریخ 13 دیسمبر/ كانون الأول 2020.

وذكر الخلیفة الذي یشغل أیضًا منصب رئیس الدورة الحالیة لمنظمة "أوابك" 2019 أنه تم المصادقة على محضر الاجتماع الثاني بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة علاوة على اعتماد مشروع المیزانیة التقدیریة للمنظمة (الأمانة العامة والھیئة القضائیة) لعام 2020.

ولفت الخليفى إلى أنه تم تعیین مكتب جدید مدققًا لحسابات المنظمة "الأمانة العامة والھیئة القضائیة" لعام 2020.

وأضاف الخليفي أنه قرر تكلیف المكتب التنفیذي تقدیم خطة لتفعیل وتطویر دور المنظمة یتم عرضھا على اجتماع مجلس الوزراء وقیام الأمانة العامة بتقدیم الدعم المطلوب للمكتب التنفیذي للقیام بمھامه خلال عام 2020.

وأوضح الخليفة أنه قرر كذلك تمدید الفترة التي عھد خلالھا لجمھوریة العراق بالإشراف على معھد النفط العربي للتدریب لمدة سنتین اعتبارًا من ینایر 2020.

وأشار الخليفة إلى أن الجزائر ستتولى رئاسة الدورة المقبلة لمجلس الوزراء والمكتب التنفیذي للمنظمة وذلك لمدة عام اعتبارًا من أول ینایر/ كانون الثاني 2020

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