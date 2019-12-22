الأسواق العالمية تشهد 4 مستجدات خلال الأسبوع الجاري

مباشر - سالي إسماعيل: استفادت الأسواق العالمية في الأسبوع الماضي من التفاؤل التجاري والسياسي معاً، على خلفية هدنة بين أكبر اقتصادين حول العالم واحتمالات تمرير صفقة البريكست.

لكن الأسبوع الجاري من المقرر أن يشهد تطورات محدودة على خلفية عطلات الكريسماس في مختلف أنحاء العالم.

أرقام اقتصادية

يفتقر هذا الأسبوع لإعلان الكثير من البيانات الاقتصادية تزامناً مع العطلات الرسمية، لتكون الأرقام المفصح عنها محدودة للغاية.

وتعلن الولايات المتحدة بيانات مبيعات المنازل الجديدة وطلبيات السلع المعمرة يوم الإثنين كما تفصح ألمانيا عن بيانات أسعار الواردات في اليوم ذاته.

وتوضح وزارة العمل الأمريكية أرقام طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة يوم الخميس.

ومن المقرر أن تكشف الصين عن الأرباح الصناعية يوم الجمعة وسط توقعات بتحقيق حجم أقل من الأرباح خلال نوفمبر/تشرين الثاني عن الأرقام المسجلة في الشهر السابق له.

عطلات رسمية

تغلق الأسواق العالمية أبوابها أمام المستثمرين في عدد من الدول احتفالاً بأعياد الكريسماس.

وتتوقف بورصة ألمانيا وإيطاليا والبرازيل عن العمل يوم الثلاثاء المقبل للاحتفال بليلة الكريسماس، لكني بورصتي فرانكفورت وميلان يواصلان إغلاق الأسواق المالية حتى الخميس على أن يتم العودة يوم الجمعة.

وفي اليوم الثاني، أيّ الأربعاء، تغلق بورصة لندن أبوابها مع توقف بورصتي ناسداك ونيويورك لنفس السبب.

ويشهد الأربعاء كذلك إغلاق بورصات تورنتو الكندية و"ساو باولو" البرازيلية وأستراليا وهونج كونج والهند وفرنسا وتشيلي.

وتعود "وول ستريت" للعمل يوم الخميس لكن تستمر هونج كونج وفرنسا في العطلة الرسمية، مع حقيقة أن بورصات لندن وكندا وأستراليا يتوقفون عن العمل احتفالاً بيوم الملاكمة، وهو اليوم التالي لاحتفالات الكريسماس.

تطورات السياسة النقدية

اختتمت البنوك المركزية الكبرى اجتماعات السياسة النقدية عن العام الحالي لكنها لا تزال مستمرة في الإفصاح عن محاضر تلك الاجتماعات.

ويتميز يوم الثلاثاء بإعلان محضر البنك المركزي الياباني عن اجتماعه الأخير والذي ثبت خلاله السياسة النقدية وسط مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويأتي ذلك بعد أن يعلن البنك المركزي في روسيا تقرير السياسة النقدية الفصلي يوم الإثنين كما يصدر البنك الوطني في أوكرانيا محضر اجتماعه الأخير.

مستجدات التجارة

من المتوقع أن يظل المستثمرون يترقبون إعلان أية تطورات بشأن الأوضاع التجارية والمرحلة الأولى من الصفقة التي أعلنت مؤخراً.

وكان كل من الولايات المتحدة والصين توصلا إلى اتفاق في منتصف هذا الشهر من شأنه توفير هدنة تجارية وعدم فرض تعريفات إضافية.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفين منوشين في الأسبوع الماضي بأنه يثق في توقيع الصفقة التجارية أوائل الشهر المقبل.