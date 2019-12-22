جرح 4 عسكريين بمواجهات مع مناصري الحريري في بيروت

جي بي سي نيوز :- وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، نداءً الى المحتجين قائلا :" من يحبني فعلا يطلع من الطرقات فورًا".

فبعد أن تراجعت حدّة التوتر في كورنيش المزرعة في العاصمة اللبنانية بيروت بين المتظاهرين وعناصر الجيش اللبناني، إثر وصول تعزيزات من عناصر مكافحة الشغب إلى المنطقة، ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية أن أربعة عسكريين أصيبوا بجروح في المنطقة جراء إلقاء محتجين الحجارة عليهم، ما استدعى وصول تعزيزات عسكرية إضافية إلى الموقع.

وكانت حالة من التدافع والتلاسن قد حصلت على خلفية محاولة بعض المحتجين على تكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة، إغلاق الطريق المؤدي إلى كورنيش المزرعة بالسواتر الترابية، واستقدامهم شاحنة لهذه الغاية. ما أدّى إلى مواجهة مع الجيش.