بداية لتمويل المنازل تصدر صكوكاً بـ300 مليون ريال

الرياض – مباشر: أطلقت شركة بداية لتمويل المنازل، بالسعودية، شريحة جديدة من الصكوك الإسلامية بقيمة 300 مليون ريال لمدة عامين لتمويل عملياتها في السوق السعودية.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الأحد، أن تلك الشريحة تأتي بموجب برنامج الصكوك الذي تم إجازته مؤخرًا بقيمة مليار ريال

وتابعت: تم اختيار شركة الرياض المالية لتقوم بدور الوسيط والموزع فيما يتعلق بإصدار هذه الشريحة من الصكوك.

وشركة "بداية" تعتبر أول ممولٍ عقاري يصدر صكوكاً متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة وتم تدشين ذلك في أبريل/ نيسان 2018.

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