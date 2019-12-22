"أسواق المزرعة" تتسلم المبلغ المتبقي من بيع حصتها بشركة تابعة

الرياض – مباشر: كشفت الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)، عن تسلمها باقي قيمة حصتها المباعة في "الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة – لبنان".

وتسلمت الشركة، وفقا لبيان لها على "تداول" اليوم الأحد، باقي الرصيد المستحق على رئيس مجلس الإدارة حازم فائز الأسود البالغ قيمته 20 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنه سيتم استخدام هذا المبلغ في تمويل أنشطة الشركة وسداد جزء من القروض المستحقة على الشركة.

وأشارت، إلى أن الأثر المالي ظهر في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حازم فائز الأسود للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ الموافق 14 مايو/ أيار 2019 ربح من بيع كامل حصة الشركة بمبلغ 3.79 مليون ريال.

وأكدت "أسواق المزرعة"، أنه لا يوجد أثر مالي في عام 2019.

وباعت "أسواق المزرعة"، في 30 سبتمبر/ أيلول 2019، كامل حصتها بالشركة السعودية للتسويق والتجارة -لبنان، البالغة 99.95 بالمائة، بقيمة 115.89 مليون ريال، - يمثل صافي القيمة الدفترية لحصة الشركة في الشركة التابعة كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - لرئيس مجلس الإدارة حازم فائز الأسود.

وبلغت مجموع المبالغ المسددة من رئيس مجلس الإدارة حازم فائز الأسود 95.89 مليون ريال حتى تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2019.

وأنهى سهم "أسواق المزرعة" تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع نسبته 1.05 بالمائة، لمستوى 15.46 ريالا.

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