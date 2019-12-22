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مجلس إدارة "المجموعة السعودية" يقر توزيعات أرباح النصف الثاني 2019

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مجلس إدارة "المجموعة السعودية" يقر توزيعات أرباح النصف الثاني 2019 مجلس إدارة "المجموعة السعودية" يقر توزيعات أرباح النصف الثاني 2019

الرياض- مباشر: قرر مجلس إدارة شركة المجموعة للاستثمار الصناعي- المجموعة السعودية، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة السعودية عن النصف الثاني للعام 2019 بنسبة 7.5 بالمائة بما يعادل 0.5 ريال عن السهم.

ووفقا لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الأحد، يبلغ إجمالي المبلغ الموزع نحو 337.5 مليون ريال، فيما يصل عدد الأسهم المستحقة للأرباح 450 مليون سهم.

وذكرت الشركة أن الأحقية في التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الاستحقاق يوم الثلاثاء 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، علي أن يحدد موعد التوزيعات لاحقاً.

وأظهرت النتائج المالية الأولية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تسجيلها انخفاضاً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 49.8 بالمائة على أساس سنوي، كما تراجعت بنسبة 22 بالمائة على أساس ربعي إلى نحو 160 مليون ريال، مقابل 319 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما سجلت في الربع الثاني صافي ربح بلغ نحو 205 ملايين ريال.

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