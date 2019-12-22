سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.1% بالختام

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات جلسة الأحد على ارتفاع مدفوعاً بأداء قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية القياديين.

وبنهاية التعاملات ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.11 بالمائة إلى مستوى 8300.73 نقطة.

وجرى التعامل على 173.486 مليون سهم وبقيمة 4.026 مليار ريال، موزعين على 169.07 ألف صفقة.

وارتفع بالمؤشر قطاع المواد الأساسية، القيادي بنسبة 0.22 بالمائة، وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.41 بالمائة، فيما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.41 بالمائة ليقلص من مكاسب السوق.

وتصدر الارتفاعات سهم الفخارية بنسبة 10 بالمائة، وأمانة للتأمين بنحو 10 بالمائة أيضاَ كما ربح سهم وفرة بنسبة 9.93 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم العربي بنسبة 2.48 بالمائة، وتعليم ريت بنسبة 2.44 بالمائة، إضافة إلى تراجع سهم المراكز بنسبة 2.32 بالمائة.

وتصدر سهم أرامكو السعودية التداولات بنحو 1.154 مليار ريال من خلال 32.81 مليون سهم مسجلاً تراجع بنسبة 0.56 بالمائة عند مستوى 35.30 ريال.

وعلى مستوى السوق الموازية "نمو" سجل تراجعاً بنسبة 2.66 بالمائة إلى مستوى 6623.74 نقطة ليخسر نحو 181.31 نقطة.

وكان سهم الوطنية للبناء والتسويق الأكثر تراجعاً بنسبة 3.2 بالمائة، وتلاه الصمعاني بنسبة 3.17 بالمائة، كما تراجع سهم التطويرية الغذائية بنحو 2.7 بالمائة.

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