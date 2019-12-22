وزير النفط الكويتي:استمرار المشاورات مع السعودية بشأن إنتاج المنطقة المقسومة

الكويت - مباشر: كشف وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي أن اللقاءات ما زالت مستمرة مع الجانب السعودي بشأن عودة إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة، آملاً في التوصل لاتفاق في القريب العاجل.

ولم تُنتج المنطقة المُحايدة بين البلدين أي إنتاج يُذكر منذ إغلاق الحقول في عامي 2014 و2015، ويمكن أن تُنتج المنطقة التي تم إغلاقها لمدة 4 سنوات على الأقل، ما يصل إلى 500 ألف برميل نفط يومياً، 0.5 بالمائة من المعروض النفطي العالمي.

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً على الحدود بين البلدين، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

وكانت تقارير صحفية أفادت مسبقاً أنه من المقرر بدأ إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية في ديسمبر/ كانون أول 2019.

جاء ذلك في تصريحات لخالد الفاضل خلال الاجتماع الـ103 لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذي تستضيفه الكويت اليوم الأحد، حسب كونا.

وبشأن اتفاقية استيراد الغاز من العراق، أوضح خالد الفاضل أن المرحلة الأولى من الاتفاقية انتهت بعد توقيع العقد الاستشاري مع العراق، ويجري حالياً عمل الدراسات التي ستقدم بعد الانتهاء منها للدولتين للبحث في آلية تنفيذها على أرض الواقع.

وأضاف أن هناك انعكاسات جيدة على استقرار أسعار النفط بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأخير بخفض الإنتاج.

وكانت أوبك قد اتفقت الشهر الجاري على تخفيضات إضافية بواقع 500 ألف برميل يومياً في الربع الأول من 2020، وهو ما يرفع مجمل التخفيضات إلى 1.7 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 1.7 بالمائة من الطلب العالمي.

وتابع الفاضل أن البوادر الجيدة للعلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين والانعكاسات المهمة لـ(بريكست) عوامل أدت لوجود استقرار في أسعار النفط العالمية.

وذكر أن ما تشهد أسعار النفط في الربع الأول من كل عام انخفاض في للأسعار إلا أن الدراسات والتوقعات تشير إلى احتمالية استقرار الأسعار بالربعين الأول والثاني من العام المقبل، منوهاً بأنه لا يمكن لأي دولة أو عدد من الدول التحكم بأسعار النفط، إذ أن سياسة العرض والطلب هي المتحكم الرئيسي.

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