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احباط تهريب أجهزة خلوية في مطار الملكة علياء

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جي بي سي نيوز :-  أحبطت كوادر مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي عملية تهريب 404 أجهزة خلوية، بحسب دائرة الجمارك العامة.

وقالت الدائرة، الأحد، إنّه تم ضبط المهربات في حقيبة تعود لمسافر، وعليه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمهربات، والتحفظ عليها لحين استيفاء الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عليها والبالغة قيمتها 89 ألف دينار.

وأضافت الدائرة أنّ الجمارك وضمن استراتيجيتها للحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة، قد وضعت خطة لبناء القدرات المؤسسية الجمركية من خلال تأهيل الكوادر البشرية، واستخدام أفضل الأساليب العلمية لمكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة.

 

 

جي بي سي نيوز

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