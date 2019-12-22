اتفاقية لإنشاء مقر قيادة عسكرية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي

الرياض- مباشر: وقع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، على مشروع اتفاقية بشأن مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم الأحد، أن الأمير فيصل بن فرحان ناقش مع الأمين العام المستجدات الإقليمية والدولية، والتعاون الخليجي المشترك، وذلك بمكتبه بديوان الوزارة بالرياض.

حضر توقيع الاتفاقية قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق عيد الشلوي.

اختتمت في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أعمال القمة الخليجية الـ40 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأصدر القادة المشاركون بالقمة بياناً ختامياً للقمة الخليجية الـ40 المنعقدة بالرياض، تلاه الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني، نقلاً عن قناة السعودية.

وأشار الإعلان الصادر في الدورة الـ40 لمجلس التعاون الخليجي، إلى تأكيد القادة على أن يظل المجلس كياناً متكاملاً متماسكاً مترابطاً لمواجهة كافة التحديات والمخاطر.

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