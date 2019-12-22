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إيرادات المنشآت متناهية الصغر 19.5% من إجمالي القطاع الخاص السعودي

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الرياض – مباشر: استحوذت المنشآت متناهية الصغر (أقل من 5 سنوات) بالمملكة العربية على 19.5 بالمائة من إجمالي إيرادات المنشآت بالقطاع الخاص خلال الربع الثاني من عام 2019.

ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الأحد، بلغ إجمالي إيرادات المنشآت متناهية الصغر 171.06 مليار ريال، علما بأن إجمالي المشتغلين في تلك المنشآت يبلغ 1.04 مليون مشتغلا.

وبلغت إيرادات المنشآت الصغيرة في القطاع الخاص السعودي (توظف من 6 إلى 46 مشتغلا) 163.42 مليار ريال، وتمثل 18.6 بالمائة من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من عام 2019.

ويعمل بالمنشآت الصغيرة في المملكة 2.27 مليون مشتغلا، فيما يعمل 1.62 مليون مشتغلا بالمنشآت المتوسطة، و3.32 مليون مشتغلا في المنشآت الكبيرة.

واستحوذ المنشآت المتوسطة بالقطاع الخاص السعودي على 12.8 بالمائة من إجمالي الإيرادات خلال تلك الفترة؛ بواقع 112.39 مليار ريال، وهى منشآت توظف من 50 إلى 249 مشتغلا.

وبلغت إيرادات المنشآت الكبيرة (توظيف أكثر من 250 مشتغلا) 432.45 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2019.

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