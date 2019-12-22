أخبار عاجلة

بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة -
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني -
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات -
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال -
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. -
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل -
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان -
بطل رمي الرمح "إيهاب عبدالرحمن" : النادي الأهلي من أول يوم لأخر يوم في أزمتي وهو جنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) بخصوص بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة لبنان )

Google+ Print
إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) بخصوص بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة لبنان ) إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) بخصوص بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة لبنان )
بند توضيح مقدمة إلحاقاً لما تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 01/02/1441هـ الموافق 30/09/2019م بخصوص بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة - لبنان) والتي تملكها الشركة بنسبة 99.95% وهي عبارة عن مجمع تجاري للتأجير على الغير ومدينة ملاهي للأطفال بمبلغ 115,889,504 ريال والذي يمثل صافي القيمة الدفترية لحصة الشركة في الشركة التابعة كما في 31/12/2017م لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود حيث بلغت مجموع المبالغ المسددة من رئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود 95,889,504 ريال حتي تاريخ 30/09/2019م .

وعليه تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) أنه تم استلام اليوم بتاريخ 22/12/2019م باقي الرصيد المستحق على رئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود البالغ قيمته 20 مليون ريال عن بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة - لبنان) وسيتم استخدام هذا المبلغ في تمويل أنشطة الشركة وسداد جزء من القروض المستحقة على الشركة .

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-02-01 الموافق 2019-09-30 التغير الحاصل على التطوير تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) أنه تم استلام اليوم بتاريخ 22/12/2019م باقي الرصيد المستحق على رئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود البالغ قيمته 20 مليون ريال عن بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة - لبنان) وسيتم استخدام هذا المبلغ في تمويل أنشطة الشركة وسداد جزء من القروض المستحقة على الشركة . الأثر المالي للتغير الحاصل - أظهرت القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018م والتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09/09/1440هـ الموافق 14/05/2019م ربح من بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة - لبنان) بمبلغ 3,785,531 ريال .

- لايوجد أثر مالي في عام 2019م .

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم