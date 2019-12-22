إعلان إلحاقي من الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) بخصوص بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة لبنان )

بند توضيح مقدمة إلحاقاً لما تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 01/02/1441هـ الموافق 30/09/2019م بخصوص بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة - لبنان) والتي تملكها الشركة بنسبة 99.95% وهي عبارة عن مجمع تجاري للتأجير على الغير ومدينة ملاهي للأطفال بمبلغ 115,889,504 ريال والذي يمثل صافي القيمة الدفترية لحصة الشركة في الشركة التابعة كما في 31/12/2017م لرئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود حيث بلغت مجموع المبالغ المسددة من رئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود 95,889,504 ريال حتي تاريخ 30/09/2019م .

وعليه تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) أنه تم استلام اليوم بتاريخ 22/12/2019م باقي الرصيد المستحق على رئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود البالغ قيمته 20 مليون ريال عن بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة - لبنان) وسيتم استخدام هذا المبلغ في تمويل أنشطة الشركة وسداد جزء من القروض المستحقة على الشركة .

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) 1441-02-01 الموافق 2019-09-30 التغير الحاصل على التطوير تعلن الشركة السعودية للتسويق ( أسواق المزرعة ) أنه تم استلام اليوم بتاريخ 22/12/2019م باقي الرصيد المستحق على رئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود البالغ قيمته 20 مليون ريال عن بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة - لبنان) وسيتم استخدام هذا المبلغ في تمويل أنشطة الشركة وسداد جزء من القروض المستحقة على الشركة . الأثر المالي للتغير الحاصل - أظهرت القوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018م والتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المهندس / حازم فائز الأسود للجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 09/09/1440هـ الموافق 14/05/2019م ربح من بيع كامل حصة الشركة في الشركة التابعة ( الشركة السعودية للتسويق والتجارة (ش.م.ل) شركة قابضة - لبنان) بمبلغ 3,785,531 ريال .

- لايوجد أثر مالي في عام 2019م .