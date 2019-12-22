"البحري" و"تحلية المياه السعودية" توقعان اتفاقية بـ760 مليون ريال

الرياض - مباشر: وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري- البحري، اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوريد المياه المحلاة من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية بقيمة 760 مليون ريال.

وذكرت الشركة بحسب بيان تلقاه "مباشر" يوم الأحد، أن الاتفاقية تتضمن إنشاء ثلاث محطات عائمة لتحلية المياه، وتوريد المياه المحلاة من المحطات إلى الخزانات بمقدار 50 ألف متر مكعب في اليوم لكل محطة، وبسعة إجمالية تصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم.

وتابعت: ستمتد هذه الاتفاقية لمدة 20 عاماً ابتداءً من تاريخ التشغيل التجاري، والذي من المتوقع أن يكون في الربع الرابع من عام 2020.

وقال عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: "بناءً على شراكتنا الطويلة الأمد، يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتعزيز مساهماتنا في دعم جهود المملكة التي تهدف إلى بناء القدرات المحلية عبر مختلف القطاعات وفقاً لمستهدفات ’رؤية المملكة 2030‘.



وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية نسعى إلى دعم أهداف المؤسسة لتلبية الطلب المتزايد على المياه والكهرباء، وبالتالي تلبية احتياجات الشركات ومختلف المجتمعات في المملكة.

يشار الي أن شركة البحري وقعت في وقت سابق من هذا العام اتفاقية إطارية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بهدف تحديد أسعار إفرادية ثابتة لمدة خمس سنوات مقابل قيام الشركة بنقل قطع الغيار الخاصة بمحطات التحلية بالساحلين الشرقي والغربي.

وتدير شركة البحري أسطول يتكون من 89 ناقلة وسفنية، وتُعَد أكبر مالك ومشغل لناقلات النفط الخام العملاقة VLCC في العالم وأكبر مالك ومشغل لناقلات الكيماويات في الشرق الأوسط.

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