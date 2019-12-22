أخبار عاجلة

بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة -
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني -
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات -
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال -
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. -
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل -
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان -
بطل رمي الرمح "إيهاب عبدالرحمن" : النادي الأهلي من أول يوم لأخر يوم في أزمتي وهو جنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م

Google+ Print
إعلان المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م إعلان المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م
بند توضيح مقدمة تعلن شركة المجموعة للاستثمار الصناعي عن قرار مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في اجتماعه بتاريخ 25-4-1441هـ الموافق 22-12-2019م، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الثاني للعام 2019م. تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-25 الموافق 2019-12-22 اجمالي المبلغ الموزع 337.5 مليون ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 450 مليون سهم حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 7.5 تاريخ الأحقية تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الاستحقاق يوم الثلاثاء بتاريخ 05-05-1441هـ الموافق 31-12-2019م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع سوف يعلن عنه لاحقاً معلومات اضافية وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم