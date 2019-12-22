إعلان المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م

بند توضيح مقدمة تعلن شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن قرار مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في اجتماعه بتاريخ 25-4-1441هـ الموافق 22-12-2019م، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن النصف الثاني للعام 2019م. تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-25 الموافق 2019-12-22 اجمالي المبلغ الموزع 337.5 مليون ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 450 مليون سهم حصة السهم من التوزيع 0.75 ريال نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 7.5 تاريخ الأحقية تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في يوم الاستحقاق يوم الثلاثاء بتاريخ 05-05-1441هـ الموافق 31-12-2019م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع سوف يعلن عنه لاحقاً معلومات اضافية وتهيب الشركة بمساهميها الكرام سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع.
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