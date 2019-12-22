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وزير التعليم السعودي يعلق على تأجيل لائحة الوظائف الجديدة

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الرياض – مباشر: قال وزير التعليم بالمملكة العربية حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، إن الوزارة استطاعت أن تحقق أفضل المزايا للمعلمين والمعلمات من قرار تأجيل وتعديل لائحة الوظائف التعليمية؛ بما ينعكس على أداء الطالب في الصف.

وأضاف آل الشيخ، خلال لقاء منسوبي تعليم تبوك اليوم بحسب بيان للوزارة، أنه تقرر تشكيل لجنة إشرافية عليا في الوزارة؛ لمعالجة أي مظاهر للتنمر في المدارس، مبينا أنه سيتم إقرار توصياتها للعمل مع إدارات التعليم في الحد من تلك المظاهر.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لمعالجة المشروعات التعليمية المتعثرة في عدد من المناطق والمحافظات، مبينا أنه تم سحب وفسخ 670 مشروعاً متعثراً، وإسناد 171 مشروعاً مفسوخاً لشركة تطوير للمباني، واستكمال 348 مشروعاً مسحوباً بالتنسيق مع إدارات التعليم.

وأكد، استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق للمشروعات والمبادرات التعليمية، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع التعليمي، وتقديم حوافز جديدة للتعليم الأهلي.

ولفت وزير التعليم السعودي، إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في دراسة إنشاء عدد من الأكاديميات الثانوية في عدد من المناطق، ومسارات جديدة للثانوية العامة؛ والتركيز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

وأوضح حمد بن محمد آل الشيخ، أن نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية وصلت لكل معلم ومدرسة ومكتب تعليم وإدارة تعليم، وتم عقد 25.55 ألف ورشة عمل على كافة تلك المستويات؛ لمراجعة وتقييم خطط التطوير المستقبلية، ومن بينها إعداد منصة للاختبارات.

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