"تداول": صفقة خاصة على سهم أرامكو بـ4.66 مليون ريال

الرياض – مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية- تداول، اليوم الأحد، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة الزيت العربية السعودية- أرامكو السعودية على 133.05 ألف سهم.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة الإجمالية 4.66 مليون ريال، علماً بأنه تم تنفيذ الصفقة عند 35 ريالاً للسهم الواحد.

ويأتي تنفيذ الصفقة الخاصة على سهم أرامكو ضمن سعر تداول السهم خلال تعاملات اليوم، والذي سجل 35.70 ريال كأعلى سعر له، مقارنة بـ 34.90 ريال كأدنى سعر له.

يذكر أن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات؛ بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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