أخبار عاجلة

بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة -
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني -
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات -
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال -
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. -
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل -
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان -
بطل رمي الرمح "إيهاب عبدالرحمن" : النادي الأهلي من أول يوم لأخر يوم في أزمتي وهو جنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

إصابة طبيبة أردنية بانفلونزا الخنازير واشتباه بإصابة اثنين آخرين

Google+ Print
إصابة طبيبة أردنية بانفلونزا الخنازير واشتباه بإصابة اثنين آخرين إصابة طبيبة أردنية بانفلونزا الخنازير واشتباه بإصابة اثنين آخرين

جى بي سي نيوز :- كشف مدير صحة محافظة البلقاء وائل العزب، السبت، عن إصابة طبيبة بإنفلونزا H1N1 واشتباه بإصابة طبيبين اثنين آخرين.

وأضاف :  أن "تم عمل فحص للزميلة الطبيبة ما أثبت أن لديها إنفلونزا H1N1، وهي ترقد في سرير الشفاء في منزلها وحالتها حسنة وتم إعطائها العلاج حسب الأصول وستتماثل للشفاء".

"المطعوم تم توفيره لجميع الكوادر بالأشهر القليلة الماضية، وموسمياً في شهر 9 وشهر 10 يتم تأمين كافة كوادر وزارة الصحة بهذا المطعوم وهو اختياري وليس مدرج على المطاعيم الدولية"، وفق ما نقلت عنه قناة المملكة . 

وأوضح أنه "لم يردنا شيء من منظمة الصحة العالمية أن يتم التطعيم الآني للكوادر والمتعاملين مع الحالات ومراجعين المراكز والمستشفيات".

وأشار العزب إلى أن "عدد الإصابات في محافظة البلقاء 18 حالة".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الجيش الروسي: 6 قتلى و13 جريحا عسكريا سوريا في تفجير انتحاري بإدلب

الجيش الروسي: 6 قتلى و13 جريحا عسكريا سوريا في تفجير انتحاري بإدلب

بالفيديو : إدلب.. نزوح 25 ألف مدني خلال يومين بسبب الهجمات

بالفيديو : إدلب.. نزوح 25 ألف مدني خلال يومين بسبب الهجمات

مقتل ابو خديجة الاردني في غارات على أدلب

مقتل ابو خديجة الاردني في غارات على أدلب

النظام السوري يواصل قصف إدلب.. حركة نزوح ومزيد من الضحايا

النظام السوري يواصل قصف إدلب.. حركة نزوح ومزيد من الضحايا