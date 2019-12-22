إصابة طبيبة أردنية بانفلونزا الخنازير واشتباه بإصابة اثنين آخرين

جى بي سي نيوز :- كشف مدير صحة محافظة البلقاء وائل العزب، السبت، عن إصابة طبيبة بإنفلونزا H1N1 واشتباه بإصابة طبيبين اثنين آخرين.

وأضاف : أن "تم عمل فحص للزميلة الطبيبة ما أثبت أن لديها إنفلونزا H1N1، وهي ترقد في سرير الشفاء في منزلها وحالتها حسنة وتم إعطائها العلاج حسب الأصول وستتماثل للشفاء".

"المطعوم تم توفيره لجميع الكوادر بالأشهر القليلة الماضية، وموسمياً في شهر 9 وشهر 10 يتم تأمين كافة كوادر وزارة الصحة بهذا المطعوم وهو اختياري وليس مدرج على المطاعيم الدولية"، وفق ما نقلت عنه قناة المملكة .

وأوضح أنه "لم يردنا شيء من منظمة الصحة العالمية أن يتم التطعيم الآني للكوادر والمتعاملين مع الحالات ومراجعين المراكز والمستشفيات".

وأشار العزب إلى أن "عدد الإصابات في محافظة البلقاء 18 حالة".