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سهم "الفخارية" يتصدر ارتفاعات السوق السعودي بعد توزيعات نقدية

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سهم "الفخارية" يتصدر ارتفاعات السوق السعودي بعد توزيعات نقدية سهم "الفخارية" يتصدر ارتفاعات السوق السعودي بعد توزيعات نقدية

الرياض- مباشر: تصدر سهم الشركة لإنتاج الأنابيب- الفخارية قائمة الارتفاعات بسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم الأحد، وذلك بعد قرار مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية علي المساهمين عن النصف الأول من العام الجاري.

وبحلول الساعة 2:10 بتوقيت الرياض، سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 10 بالمائة إلى مستوى 55 ريال.

وسجل السهم تداولات بلغت 163.08 ألف سهم وبقيمة 8.66 مليون ريال.

وقرر مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2019، بواقع ريال واحد لكل سهم.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنسبة بلغت 0.02 بالمائة إلى مستو 8289 نقطة  لليفقد نحو 1.44 نقطة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني من عام 2020.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والمسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبينت الشركة أن إجمالي التوزيعات 15 مليون ريال، يتم توزيعها على 15 مليون سهم.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019، نحو 7.55 بالمائة، إلى 1.47 مليون ريال، مقابل 1.59 مليون ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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