الفيديو المفترض لمدير الامن العام مع مواطن في الشارع يثير مواقع التواصل في الاردن

جي بي سي نيوز - : تداولت مواقع التواصل في الاردن تسجيلا قيل إنه لمدير الامن الجديد اللواء حسين الحواتمة يطلب من مواطن الانبطاح على الارض في الشارع العام .

الفيديو المتداول تبعه بيان من احد المحامين يقول فيه إ ن مدير الامن العام لم يسئ الى عشيرة عباد متوعدا بملاحقة كل من يقول ذلك قضائيا .

ولم يعرف بالضبط علاقة هذا التحذير بما ورد في الفيديو الذي يتلخص في أن تتوقف سيارة سوداء ويترجل منها شخص قيل انه مدير الامن العام حسين الحواتمة حيث توجه بغضب باتجاه احد الشباب الذين وكما يبدو طلب منه التوقف ، وما ان وصله الحواتمة - المفترض - حتى امسكه من قبته ودفعه طالبا منه الانبطاح على الارض ، في حين ظهر شخص مجهول لا تعرف هويته طلب من الحواتمة المفترض انهاء الامر والصعود الى سيارته السوداء ليظهر شخصان يرتجلان من السيارة السوداء ويوجهان اسلحتهما للشخص المجهول ، في حين رجع من قيل انه الحواتمة الى سيارته السوداء وغادر المكان، وهنا غادر الشاب أيضا .

ولم تلبث الواقع الاخبارية ان تلقت بيانا من الامن العام هذا نصه :

اعلن المحامي الدكتور صياح العبادي ان كل ما يتم تداوله ويحاول البعض الترويج له والاصطياد من خلاله بالماء العكر وتحويل سوء فهم وقع بين ابن شقيقته ومدير الامن العام والترويج له على انه تعمد للاساءة للقبيلة هو عار عن الصحة ولم يحدث قط ولم يصدر عن مدير الامن العام اية اساءة تذكر لقيلة عباد ، مؤكدا انه تابع الحادثه منذ بدايتها وان كل ماجرى لم يتعدى سوء الفهم الذي تم انهاءه ولا يوجد اي علاقة لقبيلة عباد فيها وان ابن شقيقة هو من عائلة اخرى .

وشدد المحامي الدكتور العبادي انه لن يسمح لاي كان باستخدام اسمه او اسم قبيلته واستغلالهما لمارب خاصة او كوسيلة للاساءة لمدير الامن العام الذي نجل ونحترم ، وان القانون يجب ان ياخذ مجراه بحق كل من يقوم بترويج مثل تلك الاشاعات ونشرها ، ولن نتردد بمقاضاتهم وفق احكام القانون الاردني الذي يعتبر مظلة العدل التي نتفيأ بها جميعا في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم .

ولم يعرف بعد علاقة هذا البيان بالفيديو المتداول .

وقد اثار الفيديو غضبا شعبيا كبيرا اجتاح مواقع التواصل في الاردن .