إطلاق مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة كوريا لصناعة السفن

الرياض - مباشر: أعلنت شركة كوريا لصناعة السفن والهندسة البحرية أمس السبت عن خططها لإطلاق مشروع مشترك لصناعة المحركات مع أرامكو السعودية في مارس/ أذار 2020.

وأوضحت الشركة في بيان، نقلاً عن وكالة يونهاب الكورية الرسمية، أن المشروع يقام في مجمع الملك سلمان الدولي للصناعات والخدمات البحرية على الساحل الشرقي للمملكة في سبتمبر/ أيلول 2020، وينتهي تنفيذه في مايو/ أيار 2022.

وذكرت شركة كوريا لصناعة السفن والهندسة البحرية، أنها تقوم ببناء حوض سفن في مجمع الملك سلمان في مشروع مشترك منفصل مع أرامكو السعودية ومنصة البترول "لامبريل" التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

لم يذكر البيان قيمة استثمارات المشروع.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال بناء حوض السفن المعروف باسم الشركة العالمية للصناعات البحرية، بنسبة 30 بالمائة.

وتمتلك شركة هيونداي للصناعات الثقيلة 10 بالمائة من حوض السفن، في حين تستحوذ أرامكو السعودية على 50.1 بالمائة ولامبريل على 20 بالمائة والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري- البحري على 19.9 بالمائة.

وكانت لامبريل أعلنت أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ستقدم طلبيات إلى الشركة العالمية للصناعات البحرية، لبناء ما لا يقل عن 52 سفينة مختلفة، بما في ذلك ما يشمل 20 ناقلة نفط، على مدار 10 سنوات.

وأوضحت أيضا أنه سيتم الاستفادة من الشركة العالمية للصناعات البحرية لتلبية معظم حاجات الشركة السعودية لصيانة وإصلاح سفنها.

يذكر أن كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية اتفقا في عام 2017 على إنشاء مجموعة الرؤية السعودية الكورية 2030، وهي هيئة تهدف إلى تنويع إيرادات المملكة بما يتجاوز اعتمادها على النفط.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، مؤخراً عن اكتمال صفقة استحواذ، إحدى شركاتها التابعة (شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في.)، على 17 بالمائة من شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية.

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