"وزير النقط الكويتي":الوقود الأحفوري يشكل 75% من الطاقة العالمية بحلول2035

الكويت - مباشر: كشف وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، أن الطاقة الأحفورية ستبقى محور الاهتمام العالمي، إذ ستشكل نحو 75 بالمائة من مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2035، وذلك حسب توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوابك).

وأكد خالد الفاضل على أهمية استمرار الجهود المشتركة لضمان استقرار أسواق النفط خلال الفترة القادمة، مشيداً بالدور الذي تؤديه أوابك في تعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات الطاقة، وضمان التقدم والازدهار لدول وشعوب المنظمة.

جاء ذلك في كلمة للفاضل خلال الاجتماع الـ103 لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذي تستضيفه الكويت اليوم الأحد، حسب كونا.

ويستخرج الوقود الأحفوري من مواد كالفحم الحجري ،الفحم النفطي الأسود، الغاز الطبيعي، ومن النفط، وتستخرج هذه المواد بدورها من باطن الأرض وتحترق في الهواء مع الأكسجين لإنتاج حرارة تستخدم في كافة الميادين.

ولفت الوزير إلى أن الاجتماع الـ103 للمنظمة يأتي في ظل العديد من التطورات العالمية التي تشهدها صناعة النفط والغاز، والتي كان أخرها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد في مدريد أخيرا.

وقال الفاضل إن الاجتماع يعقد عقب لقاءات دولية مهمة مثل الاجتماع الوزاري لمنظمة "أوبك" الذي عقد أخيرا في مدينة فيينا، وتم فيه الاتفاق على زيادة مستوى الخفض لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكانت أوبك قد اتفقت الشهر الجاري على تخفيضات إضافية بواقع 500 ألف برميل يومياً في الربع الأول من 2020، وهو ما يرفع مجمل التخفيضات إلى 1.7 مليون برميل يومياً أو ما يعادل 1.7 بالمائة من الطلب العالمي.

يشار إلى أن أوابك تأسست عام 1968 ومقرها الكويت، وتمارس نشاطاتها واختصاصاتها من خلال 4 أجهزة هي مجلس الوزراء، والمكتب التنفيذي، والأمانة العامة، والهيئة القضائية ويعد مجلس الوزراء هو السلطة العليا، علماً بأن أوابك تضم لعضويها كلا من السعودية والكويت وليبيا والامارات وقطر والبحرين والجزائر ومصر وسوريا والعراق.

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