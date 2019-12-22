اتفاقية لتوفير وظائف للسعوديين بمشروع نيوم

الرياض – مباشر: وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسعودية وشركة "نيوم"، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم خاصة بمشروع نيوم؛ وذلك ضمن الخطط المساهمة في تحقيق رؤية 2030.

وقالت المؤسسة؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مذكرة التفاهم تأتي في خطوة من شأنها تنمية القوى البشرية الوطنية وخلق آلاف الفرص الوظيفية لأبناء منطقة نيوم وتبوك، ومن مبدأ التعاون والتنسيق والتكامل بين القطاعات وبما يحقق التنمية الشاملة ووفق تطلعات القيادة.

وأضافت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن مشروع نيوم سيتطلب في السنوات الخمس المقبلة آلاف الفرص المهنية في عدد من القطاعات، وستساهم الشراكة بين المؤسسة وشركة نيوم في توفير التأهيل والتدريب والخبرة العملية اللازمين لسد هذا الاحتياج.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه بموجب هذه الشراكة سيتم تدريب وتأهيل نحو 6 آلاف متدرب من أبناء الوطن وبخاصة من أبناء المنطقة؛ ليحصلوا على وظائف مناسبة ضمن الفرص الكثيرة والمتعددة التي سيوفرها المشروع.

وأوضحت، أن التدريب سيرتكز على المهارات الضرورية التي تطلبها القطاعات الأساسية؛ مثل الطاقة والبناء والتشغيل والصيانة والضيافة والنقل واللوجستيات، وستضمن "نيوم" حصول المتخرجين على فرص عمل لدى المقاولين والشركات التابعة لها.

وبينت المؤسسة، أنه سيتم تدريب الطلاب من قبل مؤسسات تدريب عالمية ومحلية تقدم تدريب نوعي وذا مستوى عال متميز، وذلك بشراكة استراتيجية مع المؤسسة للتأكد من جودة مخرجات البرنامج وملائمة المتخرجين للعمل في المشروع، وسيكون هناك فريق من نيوم متخصص بمتابعة البرنامج والإشراف على المتخرجين طيلة فترة التدريب.

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، مشروع مدينة نيوم، شمال غرب المملكة، ويشتمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، ويوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 26,500 كم.

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