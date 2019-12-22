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عباس : التشبيك والترابط بين المدن الفلسطينية والأردنية شئ مهم

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عباس : التشبيك والترابط بين المدن الفلسطينية والأردنية شئ مهم عباس : التشبيك والترابط بين المدن الفلسطينية والأردنية شئ مهم

جى بي سي نيوز  :- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أهمية التشبيك والترابط بين المدن الفلسطينية والأردنية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من عشيرة آل حدادين من الاردن برئاسة العين بسام حدادين، ورئيس بلدية مادبا الكبرى أحمد سلامة الأزايدة.

ورحب الرئيس عباس بالوفد الضيف، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكداً أهمية التشبيك والترابط بين المدن الفلسطينية والأردنية، وتبادل الخبرات بينها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

بدوره، شكر العين حدادين، الرئيس عباس على حسن الاستقبال، مؤكدا وحدة المصير بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني.

جي بي سي نيوز

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