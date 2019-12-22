"وفرة" يقفز بأعلى وتيرة بـ15 شهرا..بعد توصية بخفض رأس المال

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهد سهم شركة وفرة للصناعة والتنمية، ارتفاعاً ملحوظاً، خلال جلسة اليوم الأحد، ليسجل أعلى مكاسبه في نحو 15 شهرا، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال.

وصعد السهم 9.93 بالمائة بحلول الساعة 11:25 بتوقيت السعودية، وهي أعلى مكاسب للسهم منذ جلسة 19 سبتمبر/ أيلول 2018، صعدت بالسهم إلى مستوى 11.74ريال.

وأعلنت الشركة، صباح اليوم الأحد، عن توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأسمالها 49.44 بالمائة، لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 98.88 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، أنه تمت التوصية بتخفيض رأس المال من 200 مليون ريال، إلى 101.12 مليون ريال، بإلغاء 9.89 مليون سهم من أسهم الشركة.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 296.2 ألف سهم، بلغت قيمتها نحو 3.48 مليون ريال، من خلال 271 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر، في تلك الأثناء، بتراجع هامشي بلغت نسبته 0.03 بالمائة، فاقدا 2.63 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,288.76 نقطة.

وقلصت الشركة صافي الخسائر خلال الربع الثالث من العام 2019، نحو 80.65 بالمائةإلى 1.8 مليون ريال، مقابل 9.33 مليون ريال، بالربع نفسه من العام الماضي.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي علي تعديل عقد قرض موحد، مع الشركة بقيمة 28 مليون ريال.

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