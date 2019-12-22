أخبار عاجلة

بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة -
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني -
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات -
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال -
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. -
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل -
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان -
بطل رمي الرمح "إيهاب عبدالرحمن" : النادي الأهلي من أول يوم لأخر يوم في أزمتي وهو جنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"وفرة" يقفز بأعلى وتيرة بـ15 شهرا..بعد توصية بخفض رأس المال

Google+ Print
"وفرة" يقفز بأعلى وتيرة بـ15 شهرا..بعد توصية بخفض رأس المال "وفرة" يقفز بأعلى وتيرة بـ15 شهرا..بعد توصية بخفض رأس المال

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهد سهم شركة وفرة للصناعة والتنمية، ارتفاعاً ملحوظاً، خلال جلسة اليوم الأحد، ليسجل أعلى مكاسبه في نحو 15 شهرا، وذلك تزامناً مع إعلان الشركة عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال. 

وصعد السهم 9.93 بالمائة بحلول الساعة 11:25 بتوقيت ، وهي أعلى مكاسب للسهم منذ جلسة 19 سبتمبر/ أيلول 2018، صعدت بالسهم إلى مستوى 11.74ريال.

وأعلنت الشركة، صباح اليوم الأحد، عن توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأسمالها 49.44 بالمائة، لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 98.88 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، أنه تمت التوصية بتخفيض رأس المال من 200 مليون ريال، إلى 101.12 مليون ريال، بإلغاء 9.89 مليون سهم من أسهم الشركة.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 296.2 ألف سهم، بلغت قيمتها نحو 3.48 مليون ريال، من خلال 271 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر، في تلك الأثناء، بتراجع هامشي بلغت نسبته 0.03 بالمائة، فاقدا 2.63 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,288.76 نقطة.

وقلصت الشركة صافي الخسائر خلال الربع الثالث من العام 2019، نحو 80.65 بالمائةإلى 1.8 مليون ريال، مقابل 9.33 مليون ريال، بالربع نفسه من العام الماضي.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، عن موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي علي تعديل عقد قرض موحد، مع الشركة بقيمة 28 مليون ريال.

ترشيحات:

"هدف": برامج تأهيلية لدعم قرار توطين طب الأسنان بالقطاع الخاص

السوق السعودي يستهل تعاملاته بارتفاع هامشي

بشروط.. العمل السعودية تتيح إعارة العاملين بالقطاع الصحي عبر "أجير"

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم