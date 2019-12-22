"هدف": برامج تأهيلية لدعم قرار توطين طب الأسنان بالقطاع الخاص

الرياض – مباشر: قال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إنه سيدعم قرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص بحزمة من الممكنات والمبادرات وبرامج الدعم التأهيلية والتدريبية والتوظيفية؛ لتحقيق أهداف القرار في رفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

ودعا "هدف"، وفقا لبيان له اليوم الأحد، إلى التعرف على ممكناته التي يقدمها لدعم القرار، وتنمية القوى العاملة الوطنية، ودعم استقرارها الوظيفي، من خلال زيارة موقع الصندوق الإلكتروني.

وأضاف "هدف"، أن قرار توطين طب الأسنان في القطاع الخاص يهدف إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في التخصصات الحيوية، وتطوير الجودة والأداء في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وتابع: إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص الصحي في التنمية الاقتصادية الوطنية، وكذلك تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد بن سليمان الراجحي، الشهر الماضي، قراراً وزارياً بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان.

ويشمل القرار المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهن طب الأسنان 3 أطباء أسنان فأكثر، وذلك على مرحلتين؛ تستهدف الأولى توطين 25 بالمائة اعتبارًا من تاريخ 1 شعبان 1441هـ فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 بالمائة اعتباراً من تاريخ 1 شعبان 1442 هـ.

ويأتي تنفيذ القرار، بالشراكة مع وزارة الصحة ومجلس الغرف السعودية وهيئة التخصصات الصحية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

ووقعت 5 جهات بالسعودية، في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرة تفاهم لتوطين 36 ألف فرصة وظيفة في القطاع الصناعي.

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