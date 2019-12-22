أخبار عاجلة

بنك الجزيرة ينقل المحفظة التأمينية لشركة تابعة -
إعلان شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن حصولها عدم ممانعة مؤسسة النقد على نقل المحفظة التأمينية من بنك الجزيرة إلى شركة الجزيرة تكافل تعاوني -
إطلاق تقنية تتبع السيارات لأول مرة فى مصر عبر تقنية التحديد الآلي لمكان المركبات -
إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
"كيان" توقع اتفاقية تمويل مع "السعودي الفرنسي" بـ1.5 مليار ريال -
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) -
اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي. -
منتدى إسينس للاقتصاد الأسود العالمي الأول على نطاق دولي ينعقد في أكرا خلال مهرجان إسينس فول سيركل -
الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان -
بطل رمي الرمح "إيهاب عبدالرحمن" : النادي الأهلي من أول يوم لأخر يوم في أزمتي وهو جنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

السوق السعودي يستهل تعاملاته بارتفاع هامشي

Google+ Print
السوق السعودي يستهل تعاملاته بارتفاع هامشي السوق السعودي يستهل تعاملاته بارتفاع هامشي

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة الأحد بارتفاع هامشي، ليواصل مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاً بنحو 0.04 بالمائة إلى مستوى 8294.79 نقطة ليربح نحو 3.40 نقطة.

وجرى التعامل على 527.93 مليون ريال، موزعة على 22.49 مليون سهم من خلال تنفيذ 22.953 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم وفرة بنسبة 9.93 بالمائة، وتلاه سهم التأمين العربية بنسبة 4.2 بالمائة، وتلاهما سهم المتحدة للتأمين بنسبة 4.09 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم أسمنت ينبع بنسبة 1.39 بالمائة، وتلاه سهم الوطنية للتعليم بنسبة 1.06 بالمائة، كما تراجع سهم شاكر بنسبة 0.95 بالمائة.

وتصدر نشاط الأسهم من ناحية التداولات "أرامكو" بنحو 6.7 مليون سهم بقيمة 237.344 مليون ريال.

وأنهى سوق الأسهم "تداول"، جلسة الخميس الماضي،  باللون الأخضر، ليسجل ارتفاعه الخامس على التوالي، وسط تحسن مستويات السيولة بنسبة 0.46 بالمائة، مضيفاً 37.96 نقطة إلى رصيده، ليصعد إلى مستوى 8,291.39 نقطة؛ وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أغسطس/ آب 2019.

ترشيحات:

"المعذر ريت" توقع مذكرة مع مدارس الرقي لتشييد مبنى تعليمي

"الفخارية" تقرر توزيع ريال للسهم عن النصف الثاني

"وفرة" توصي بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائر متراكمة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

إعلان الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

اعلان شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

المالية السعودية تغلق إصدار ديسمبر من الصكوك المحلية

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم

هيئة السوق السعودية تطرح لائحتي الأوراق المالية والأشخاص المرخص لهم