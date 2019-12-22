السوق السعودي يستهل تعاملاته بارتفاع هامشي

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة الأحد بارتفاع هامشي، ليواصل مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق "تاسي" ارتفاعاً بنحو 0.04 بالمائة إلى مستوى 8294.79 نقطة ليربح نحو 3.40 نقطة.

وجرى التعامل على 527.93 مليون ريال، موزعة على 22.49 مليون سهم من خلال تنفيذ 22.953 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم وفرة بنسبة 9.93 بالمائة، وتلاه سهم التأمين العربية بنسبة 4.2 بالمائة، وتلاهما سهم المتحدة للتأمين بنسبة 4.09 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر التراجعات سهم أسمنت ينبع بنسبة 1.39 بالمائة، وتلاه سهم الوطنية للتعليم بنسبة 1.06 بالمائة، كما تراجع سهم شاكر بنسبة 0.95 بالمائة.

وتصدر نشاط الأسهم من ناحية التداولات "أرامكو" بنحو 6.7 مليون سهم بقيمة 237.344 مليون ريال.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة الخميس الماضي، باللون الأخضر، ليسجل ارتفاعه الخامس على التوالي، وسط تحسن مستويات السيولة بنسبة 0.46 بالمائة، مضيفاً 37.96 نقطة إلى رصيده، ليصعد إلى مستوى 8,291.39 نقطة؛ وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أغسطس/ آب 2019.

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