"أبو معطي" تفتتح المعرض السابع للتجزئة في المملكة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات، عن افتتاح معرض جديد للعلامة التجارية (زورو) بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أن المعرض الجديد هو المعرض الأول للعلامة التجارية (زورو)، والمعرض السابع من إجمالي معارضها للتجزئة في المملكة.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات في المعرض الجديد بلغ 884.13 ألف ريال.

كما نوهت إلى أن الأثر المالي الإيجابي لهذا المعرض سوف يظهر اعتباراً من الربع الرابع من العام 2019م.

وبينت الشركة أن المعرض هو الثاني الذي تم افتتاحه في عام 2019م؛ وهو يأتي ضمن خطة التوسع التي تتبناها الشركة بقطاع التجزئة والكماليات.

وأعلنت الشركة، في الثالث من ديسمبر / كانون الأول الجاري، عن افتتاح معرض جديد للعلامة التجارية (ميني قود) بمدينة الرياض، بحجم استثمارات بلغ 1.15 مليون ريال.

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