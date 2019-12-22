"المعذر ريت" توقع مذكرة مع مدارس الرقي لتشييد مبنى تعليمي

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مدارس الرقي الأهلية بغرض تشييد مبنى تعليمي، بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أن الاتفاقية تتضمن، قيام مدارس الرقي الأهلية باستئجار كامل المجمع الجديد لمدة 26 عاماً.

وأشارت إلى أن المذكرة سارية حتى 29 فبراير/شباط 2020، على أن يتم استخراج التراخيص النظامية من الجهات الحكومية لبناء المجمع خلال فترة صلاحية المذكرة وتوقيع عقد الإيجار. كما بينت أنه سينتج عن هذه الخطوة أثر إيجابي على مالكي الوحدات.

وأكدت الشركة، أنه سيتم الإعلان عن قيمة الإيجارات وإجمالي قيمة العقد، بناءً على التكلفة النهائية للتطوير عند توقيع عقد الإيجار الذي سيعلن عنه لاحقاً.

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