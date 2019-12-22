"الفخارية" تقرر توزيع ريال للسهم عن النصف الثاني

الرياض - مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2019، بواقع ريال واحد لكل سهم.

وأوضحت الشركة في بيان لـ" تداول" اليوم الأحد أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني من عام 2020.

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والمسجلين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وبينت الشركة أن إجمالي التوزيعات 15 مليون ريال، يتم توزيعها على 15 مليون سهم.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019، نحو 7.55 بالمائة، إلى 1.47 مليون ريال، مقابل 1.59 مليون ريال، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة في مايو / آيار الماضي، ما تم توزيعه من أرباح عن العام 2017، بواقع 3 ريالات للسهم.

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