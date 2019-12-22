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اعلان شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة.

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اعلان شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة. اعلان شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن استقالة وتعيين عضو لجنة المراجعة.
تعلن شركة التعدين العربية (معادن) أن سعادة المهندس/ عزام بن ياسر شلبي، قد تقدم باستقالته من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 19 ديسمبر 2019م، وتعتبر الاستقالة سارية من تاريخ قبول مجلس الإدارة واللجنة لها بتاريخ 19 ديسمبر 2019م.

وقد أعرب المجلس واللجنة عن جزيل شكرهما وامتنانهما لسعادة المهندس عزام شلبي؛ لما بذله من جهدٍ ومساهمةٍ فعالةٍ خلال فترة عمله في اللجنة.

كما عينت لجنة المراجعة سعادة عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ريتشارد أوبراين (عضو غير تنفيذي) عضواً مؤقتاً في اللجنة، وسيعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها لإقراره، وسيكمل العضو البديل مدة سلفه.

مباشر (اقتصاد)

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