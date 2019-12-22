اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) عن اخر التطورات بخصوص طلبها للحصول على الرخصة الموحدة

بند توضيح مقدمة تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام أن الشركة قد استلمت بتاريخ 1441/04/22هـ الموافق 2019/12/19م تبليغ قضائي من محكمة الاستئناف بموعد جلسة لدعوى الاستئناف رقم (3696) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتنقية المعلومات للاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها أعلاه والتي صدر فيها حكمًا من الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة الإدارية بالرياض برفض الدعوى.

على أن تكون جلسة الاستئناف منظورة أمام الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض في يوم الاثنين 1441/07/07هـ الموافق 2020/03/02م.

الحدث الذي سبق إعلانه أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 1441/04/15هـ الموافق 2019/12/12م الإعلان التالي:

تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بتقديم لائحتها الإعتراضية أمام محكمة الأستئناف الإدارية بالرياض بتاريخ 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م وبإنتظار قبول طلبها وتحديد موعد جلسة أمام مجكمة الأستئناف.