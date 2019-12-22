إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن وقوع حدث معين لـ صندوق المعذر ريت

وصف الحدث تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية مدير صندوق المعذر ريت عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مدارس الرقي الأهلية بغرض تشييد مبنى تعليمي في حي الزهرة جنوب بمدينة الرياض على أرض تبلغ مساحتها 7000 متر (سبعة الاف متر)، مقابل قيام شركة مدارس الرقي الأهلية باستئجار كامل المجمع (الأرض والمبنى) لمدة 26 عاماً، وتنتهي صلاحية المذكرة بتاريخ 29/02/2020م على ان يتم استخراج التراخيص النظامية من الجهات الحكومية لبناء المجمع خلال فترة صلاحية المذكرة وتوقيع عقد الإيجار الذي سيعلن عن تفاصيله لاحقاً، وسينعكس أثر هذا الحدث بشكل إيجابي على مالكي الوحدات، حيث سيتم تمويل تطوير المبنى من خلال التمويل المصرفي المتاح للصندوق، وينعكس أثر ذلك بشكل إيجابي من خلال استفادة مالكي الوحدات من الفارق بين العائد الإيجاري المحقق على الأصل العقاري وتكلفة التمويل ومصاريف الصندوق. وسيتم الإعلان عن قيمة الإيجارات وإجمالي قيمة عقد الإيجار بناءً على التكلفة النهائية للتطوير عند توقيع عقد الإيجار والذي سيعلن عنه لاحقاً.

مباشر (اقتصاد)