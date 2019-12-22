إعلان الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019م

بند توضيح مقدمة تعلن الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019م تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-04-24 الموافق 2019-12-21 اجمالي المبلغ الموزع 15000000 عدد الأسهم المستحقة للأرباح 15000000 حصة السهم من التوزيع 1 ريال سعودي لكل سهم نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 10 تاريخ الأحقية تاريخ الأحقية 31/12/2019م ، على أن تكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق. تاريخ التوزيع 22/01/2020
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