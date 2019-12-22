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"وفرة" توصي بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائر متراكمة

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"وفرة" توصي بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائر متراكمة "وفرة" توصي بتخفيض رأسمالها لإطفاء خسائر متراكمة

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة وفرة للصناعة والتنمية، بتخفيض رأسمال الشركة، لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 98.88 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول" اليوم الأحد، أنه تمت التوصية بتخفيض رأس المال بنسبة 49.44 بالمائة، من 200 مليون ريال، إلى 101.12 مليون ريال.

وأشارت إلى أن التوصية تتضمن إلغاء 9.89 مليون سهم من أسهم الشركة.

وبينت أن تاريخ التخفيض هو نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستقر تخفيض رأسمال الشركة.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أثر لتخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

كما نوهت إلى أنها تهدف إلى إعادة هيكلة رأسمالها لإطفاء الخسائر المتراكمة، الناتجة عن إعادة تقييم استثمارات الشركة، وذلك تطبيقاً للمعايير المحاسبية الدولية، وتسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتسجيل مخصص زكاة عن سنوات سابقة.

وأوضحت الشركة أن تخفيض رأس المال مشروط بموافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، وأنها ستقوم بتعيين مستشار مالي لمباشرة عملية تخفيض رأس المال، وتقديم ملف التخفيض لهيئة السوق المالية.

وقلصت الشركة صافي الخسائر خلال الربع الثالث من العام 2019، نحو 80.65 بالمائةإلى 1.8 مليون ريال، مقابل 9.33 مليون ريال، بالربع نفسه من العام الماضي.

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