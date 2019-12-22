يونايتد واي تعيّن الدكتورة جوليات تواكلي لتترأس مجلس الأمناء العالمي

قامت "يونايتد واي"، أكبر مؤسّسة غير ربحيّة في العالم ممولة من القطاع الخاصّ، بتعيين الدكتورة جوليات تواكلي، طبيبة أطفال وباحثة ومتخصّصة في مجال الصحة العامة تتمتّع بشهرة واسعة، لقيادة مجلس الأمناء العالمي، ويسري مفعول قرار التعيين على الفور. وستصبح الدكتورة تواكلي النيجيريّة-الأمريكيّة أوّل امرأة تترأس مجلس "يونايتد واي". وتعيش وتعمل في غانا، وستخلف بونيت رينجن، الرئيس التنفيذي لشركة "ديلويت" العالميّة، الذي قاد المجلس العالمي منذ عام 2017.

هذا وانضمّت الدكتورة تواكلي إلى المجلس في عام 2014 وعملت في عدد من المناصب القياديّة. وتشمل هذه المناصب ترؤس لجنتي الحوكمة والعضويّة في جامعة "ويسكونسن-وايتووتر"، وكعضو المجلس القيادي في جامعة " ويسكونسن-وايتووتر". وبالإضافة إلى عملها في المجلس، كانت الدكتورة تواكلي داعمة ناشطة لمؤسسة "يونايتد واي" في غانا، وجنوب أفريقيا، ونيجيريا.

وقال براين جالاغر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "يونايتد واي" العالميّة، في هذا السياق: "إنّ الدكتورة تواكلي متخصّصة في مجال الصحة العامة، وساعد شغفها والتزامها على تحسين صحّة وجودة حياة عدد لا يُحصى من الأطفال والعائلات في أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكيّة. واستفادت ’يونايتد واي‘ من أفكارها ورؤيتها خلال عملها في مجلس قيادتنا ومجلس الأمناء، وإنّني واثقة أنّ قيادتها المستمرّة ستساعد في توجيهنا في ظلّ تطوير مهمتنا حول العالم".

وصرّحت الدكتورة تواكلي قائلةً: "تكتسب الأعمال الخيريّة حول العالم أهمية متزايدة في جمع الناس والقطاعات معاً لتحسين رفاهية العائلات والمجتمعات. شهدتُ بنفسي على قدرة ’يونايتد واي‘ على جمع من يستطيع إحداث فرق لخلق تأثير جماعي للمجتمعات الضعيفة. وإنّني أتطلّع قدماً إلى استكمال عملي مع ’يونايتد واي‘ في هذا المنصب الجديد".

ومن خلال مسيرة مهنية ممتدة على أكثر من ثلاثة عقود، تشمل الخدمة العامة للدكتورة تواكلي مناصب تعليم في مدرسة طب "هارفارد" ومستشفى بوسطن للأطفال، بالإضافة إلى مناصب قيادية واستشارية مع الاتحاد الأفريقي، ووزارة الصحة والخدمات البشرية في الولايات المتحدة الأمريكيّة، ومنظمة الصحة العالميّة، ومؤسسة "ميرسي شيبس"، وغيرها.

وبعد تأسيس والعمل في القسم المجتمعي لطب الأطفال في مستشفى بوسطن للأطفال، سافرت الدكتورة تواكلي إلى غانا حيث شغلت منصب نائبة المدير ومستشارة الرعاية المجتمعيّة للمنظمة غير الحكوميّة "فاميلي هيلث إنترناشونال"، حيث شاركت في تطوير وطبّقت برنامج محلّي ناجح للغاية لمدّة 10 أعوام لداء "إتش آي في/ إيدز".

وفي عام 2006، قامت الدكتورة تواكلي بتأسيس "تشايلد أكرا"، وهي عيادة متكاملة الخدمات تقدّم خدمات للرعاية السريريّة ورعاية الصحة العامة إلى الأطفال وعائلاتهم في جميع أنحاء غرب أفريقيا. وتقدّم خدماتها حاليّاً كرئيسة تنفيذيّة ومديرة طبيّة. وبالإضافة إلى عملها في مجال طب الأطفال والصحة العالميّة، إنّ الدكتورة تواكلي ناشطة في عدد من المساعي الخيريّة بما في ذلك عملها في مجلس "ميرسي شيبس" ومبادرة الكومنولث لحقوق الإنسان. وشاركت في تأسيس مبادرة "موريمي جيرلز ليدرشيب" وانضمّت إلى مجلس إدارتها، وتعمل كمستشارة للاتحاد الأفريقي ومنظمات أخرى.

وتشمل المؤهلات الأكاديميّة للدكتورة تواكلي دراستها في مستشفى سانت ماري في لندن؛ وكليّة الصحة العامة في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس؛ وكلية الطب في جامعة زامبيا؛ ومستشفى بوسطن للأطفال. وأهمّ من ذلك، كانت أوّل سيدة أفريقيّة ضمن أعضاء الهيئة التدريسيّة في مدرسة طب "هارفارد" (طب الأطفال).

وحصد عمل الدكتورة تواكلي الكثير من الجوائز بما في ذلك جائزة الاتحاد الأفريقي للتميز الطبي، وجائزة إنجازات مدى الحياة من "سي إي أو جلوبال" المتواجدة في جنوب أفريقيا، وجائزة أفضل طبيبة أطفال للعام من جوائز تحالف الممارسات السريريّة في غرب أفريقيا.