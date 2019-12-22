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جامعة سعودية تطور رقاقة تشفير غير قابلة للاختراق

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جامعة سعودية تطور رقاقة تشفير غير قابلة للاختراق جامعة سعودية تطور رقاقة تشفير غير قابلة للاختراق

طور الباحثون في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) وجامعة سانت أندروز ومركز العمليات غير التقليدية للعلوم (CUP Sciences) نظامًا جديدًا للتشفير غير قابل للاختراق، والذي من المقرر أن يحدث ثورة في خصوصية الاتصالات في حال ثبت أنه يعمل على نطاق واسع وبتكلفة معقولة.

وابتكر فريق العلماء الدولي رقاقة ضوئية تسمح بإرسال المعلومات من مستخدم إلى آخر باستخدام اتصال لمرة واحدة غير قابل للاختراق، مما يجعله قادرًا على تحقيق سرية مثالية، حيث يمكن حماية البيانات السرية الآن بشكل أكثر أمانًا من أي وقت مضى.

ويستخدم النظام المقترح للباحثين شرائح السيليكون التي تحتوي على هياكل معقدة يتم تغييرها بشكل كلي من أجل إرسال المعلومات في مفتاح لمرة واحدة، والذي لا يمكن للمهاجم إعادة إنشائه أو اعتراضه.

وبينما تسمح تقنيات التشفير القياسية الحالية بإرسال المعلومات بسرعة، إلا أنه يمكن كسرها بواسطة أجهزة الحاسب والخوارزميات الكمومية المستقبلية، ومع ذلك، ووفقًا لفريق البحث، فإن الطريقة الجديدة لتشفير البيانات غير قابلة للكسر وتستخدم شبكات الاتصال الحالية.

وتستخدم الشريحة التي طورها العلماء القوانين الكلاسيكية للفيزياء لتحقيق السرية التامة، بما في ذلك نظرية الفوضى والقانون الثاني للديناميكا الحرارية، كما أنها تحتاج مساحة أقل على هذه الشبكات من الاتصالات المشفرة التقليدية، ولا يتم إرسال أو تخزين مفاتيح التشفير، المولدة بواسطة الشريحة والمستخدمة لفك تشفير كل رسالة، مع الرسالة.

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وأوضح الدكتور أندريا فراتالوتشي Andrea Fratalocchi، الأستاذ المساعد في الهندسة الكهربائية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وقائد الدراسة، لماذا سيكون النظام الأمني الجديد للفريق ضروريًا في العصر الكمومي.

وقال الدكتور فراتالوتشي: في ظل ظهور أجهزة حاسب أكثر قوة ونوعية، فإنه سيتم كسر جميع عمليات التشفير الحالية في وقت قصير للغاية، مما يعرض الخصوصية الحالية والاتصالات الماضية للخطر، بحيث يمكن للمهاجم تخزين رسالة مشفرة يتم إرسالها اليوم والانتظار حتى تصبح التكنولوجيا المناسبة لفك تشفير الاتصال متاحة.

وأضاف “يمثل تطبيق موارد ضخمة ومكلفة في الأمن العالمي مشكلة عالمية يمكن أن يحلها هذا البحث للجميع وفي كل مكان، وفي حال كان من الممكن تنفيذ هذا المخطط على مستوى العالم، فيجب على قراصنة التشفير البحث عن وظيفة أخرى”.

ويعمل فريق البحث حاليًا على تطوير تطبيقات تجارية لهذه التقنية الحاصلة على براءة اختراع ويخططون لتقديم عرض توضيحي كامل الوظائف قريبًا.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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