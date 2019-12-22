صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89%

الحزمة الكاملة لاحتراف تطوير العمليات The Complete DevOps E-Degree Bundle.

عدد الدورات: 6.

عدد الدروس: 261.

المدة: 80 ساعة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على تطوير مهاراتك في مجال تطوير العمليات من الصفر وحتى الاحتراف، وذلك من خلال التعرف على مفاهيم وأدوات DevOps الأساسية؛ مرورًا بكيفية استخدام لغات البرمجة مثل: (بايثون) Python، وRuby، وBash، وحتى كيفية استخدام أنظمة مثل: Ansible، وChef لإدارة الخوادم، وأتمتة مهام إدارة النظام المتكررة، ونشر التطبيقات. بالإضافة إلى كيفية توصيل الخوادم البعيدة مثل RedHat وCentOS وUbuntu، وكيفية استخدام خوادم AWS Linux وإعداد خوادم ويندوز على AWS.

كما تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام نظام Kubernetes وتقنية Jenkins لتطوير التطبيقات وأتمتة نشرها بسهولة. ودورة أخرى حول كيفية نشر تطبيق ويب على خدمة Azure السحابية التي تقدمها شركة مايكروسوفت بداية من البناء والاختبار والنشر بأي لغة بالتوازي مع أي نظام التشغيل، وحتى نشر حاويات على خوادم فردية أو استخدام نظام Kubernetes لأتمتة النشر.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

تتضمن هذه الحزمة الحصول على تحديثات.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 199 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 19.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 89%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

تجمع منهجية DevOps بين تطوير البرمجيات، وعمليات تكنولوجيا المعلومات لمساعدة شركات البرمجيات على إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات بسرعة عالية، ومهندس DevOps هو الشخص الذي يدير تنفيذ هذه المنهجية.

تُمكّن DevOps الشركات من تطوير المنتجات وطرحها بوتيرة أسرع من الشركات الأخرى التي تستخدم إدارة البنية التحتية وعمليات تطوير البرمجيات التقليدية. وتُمكّن هذه السرعة الشركات من خدمة عملائها بشكل أفضل والتنافس بفاعلية أكبر في السوق، لذلك فقد زاد الطلب الوظيفي عليها بشكل أكبر خلال الفترة الأخيرة.

لقد أصبحت الدورات التدريبية عبر الإنترنت هي الطريقة الأكثر شعبية للحصول على المعرفة، بما في ذلك تطوير مهاراتك في مجال DevOps. حيث يمكنك الاستثمار في هذه الحزمة التدريبية (The Complete DevOps E-Degree Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى أكثر من 80 ساعة من المحتوى التعليمي، لتغطي العملية الكاملة لتطوير البرمجيات، واختبارها، وإطلاقها.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 6 دورات تدريبية، 261 درسًا، وأكثر من 80 ساعة من المحتوى لمساعدتك في أن تصبح مهندس DevOps محترفًا.

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عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 199 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 19.99 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 89 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

ستساعدك هذه الحزمة على تطوير مهاراتك في مجال تطوير العمليات من الصفر وحتى الاحتراف وذلك من خلال التعرف على مفاهيم وأدوات DevOps الأساسية؛ مرورًا بكيفية استخدام لغات البرمجة مثل: (بايثون) Python، وRuby، وBash، وحتى كيفية استخدام أنظمة مثل: Ansible، وChef لإدارة الخوادم، وأتمتة مهام إدارة النظام المتكررة، ونشر التطبيقات. بالإضافة إلى كيفية توصيل الخوادم البعيدة مثل RedHat وCentOS وUbuntu، وكيفية استخدام خوادم AWS Linux وإعداد خوادم ويندوز على AWS.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام نظام Kubernetes وتقنية Jenkins لتطوير التطبيقات وأتمتة نشرها بسهولة. ودورة أخرى حول كيفية نشر تطبيق ويب على خدمة Azure السحابية التي تقدمها شركة مايكروسوفت بداية من البناء والاختبار والنشر بأي لغة بالتوازي مع أي نظام التشغيل، وحتى نشر حاويات على خوادم فردية أو استخدام نظام Kubernetes لأتمتة النشر.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

DevoOps Cloud Engineering

DevOps Tools of the Trade: Part 1

DevOps Tools of the Trade: Part 2

DevOps Scripting Basics

DevOps Foundation

DevOps Monitoring

الحصول على الصفقة: من هنا.