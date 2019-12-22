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على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات

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على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات

أعلنت شركة (ون بلس) OnePlus عن إطلاق برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات الأمنية، وذلك على غرار معظم الشركات التقنية الكبرى، وذلك بعد ما عانته الشركة الصينية من عدد من الثغرات الأمنية خلال السنوات الماضية.

وأطلقت ون بلس على البرنامج اسم (مركز ون بلس للاستجابة الأمنية) OnePlus Security Response Center أو OneSRC، ومن خلاله ستدفع مكافآت تتراوح بين 50 دولارًا إلى 7,000 دولار لأي ثغرة تُكتشف في منتجاتها، وأنظمتها.

وقسمت الشركة البرنامج إلى عدد من الفئات: المنخفضة (50 دولارًا إلى 100 دولار)، والمتوسطة (100 دولار إلى 250 دولارًا)، والعالية (250 دولارًا إلى 750 دولارًا)، والحرجة (750 دولارًا إلى 1,500 دولار)، والحالات الخاصة (إلى 7,000 دولار).

ولم تحدد ون بلس مستويات المكافآت بصورة واضحة، ولكنها قالت: إنها “ستحدد بناءً على شدة الضعف وتأثيرها الفعلي على العمل”. كما أعلنت الشركة عن شراكة مع منصة مكافآت الثغرات HackerOne للحصول على رؤى من كبار الباحثين الأمنيين والخبراء.

وتقول ون بلس: إن البرنامج التجريبي للتعاون سوف يبدأ في عام 2020 حيث سوف يُدعى باحثون مختارون لاختبار أنظمتها ضد التهديدات المحتملة.

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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