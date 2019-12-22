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فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية

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أصدرت شركة فيسبوك حديثًا تقريرًا عن تسويق الألعاب، وذلك في أحدث خطوة منها لفهم تطور كل من الألعاب واللاعبين. وبحث التقرير في اتجاهات مثل الألعاب المفرطة في العفوية، التي تُلعب في غضون ثوانٍ وتنتشر بسرعة هائلة لمدة أسبوعين.

ووجدت فيسبوك – التي تمتلك أكبر للتواصل الاجتماعي في العالم مع ما يزيد عن 2.48 مليار مستخدم نشط شهريًا – أن اللاعبين يغيرون عاداتهم، وستحدث تغييرات أكبر مع إطلاق شبكات الجيل الخامس 5G. كما وجدت الشركة في تقريرها أن اللاعبين قد يقضون وقتًا أطول على الألعاب المحمولة خلال العام المقبل.

فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية

ووفقًا للتقرير، فإن اللاعبين يقومون بتكوين مجتمعات موالية للألعاب التي يحبون وشبكات من الأصدقاء. كما أنهم ينجذبون نحو العلامات التجارية والملكية الفكرية التي يمكنهم التعامل معها عبر العديد من الوسائط والمنصات.

ووجدت فيسبوك أنه من المرجح أن ينفق لاعبو الألعاب المجتمعية، أو أولئك الذين يلعبون ألعابًا محمولة مع الآخرين، أموالًا في الألعاب مقارنةً بالأنواع الأخرى من ألعاب الهواتف المحمولة. كما وجدت الشركة أن المكافآت، التي تتراوح من العملة الافتراضية إلى اللعب الممتد، قد تحفز لاعبي الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم لمشاهدة الإعلانات داخل اللعبة.

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يُشار إلى أن هذا التقرير يأتي في وقت أصبحت فيسبوك تبدي اهتمامًا متزايدًا في مجال الألعاب، إذ أُعلن أول أمس عن استحواذها على شركة الألعاب السحابية الإسبانية (بلاي جيجا) PlayGiga.

وأصبح سوق الألعاب السحابية يجذب خلال المدة الماضية عمالقة التقنية، إذ أطلقت شركة جوجل خدمة بث الألعاب (إستاديا) Stadia، كما أطلقت آبل خدمة (آركيد) Arcade. وتستعد شركة مايكروسوفت للإطلاق خدمة (إكس كلاود) xCloud خلال عام 2020. أما سوني فهي توفر منذ سنوات خدمة (بلاي ستيشن ناو) PlayStation Now.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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