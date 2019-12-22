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تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل

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تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل

قال المحلل (مينج-تشي كو) – أحد أشهر المسربين في سوق الهواتف الذكية: إن ميزة التقريب البصري ستكون ترقية مهمة للهواتف الرائدة التي ستُطلق خلال عام 2020.

وفي تقرير جديد نشرته شركة TF International Securities، قال كو: إن الكاميرا الخلفية للهاتف الرائد المرتقب من شركة هواوي (بي40 برو) P40 Pro سوف تأتي مع عدسات telephoto معاد تصميمها، وستكون الأولى في العالم مع معدل تقريب بصري قدره 10x. ويُتوقع إطلاق الجهاز خلال النصف الأول من عام 2020.

وكانت شركة أوبو – مواطنة هواوي وإحدى منافساتها – قد وعدت بإطلاق هاتف يدعم هذا المعدل من التقريب في وقت سابق من العام الحالي، ولكنها أطلقت حتى الآن هاتفًا يدعم معدل تقريب هجين – أي بصري وإلكتروني، وليس بصريًا فقط – بمعدل 10x.

وقال كو: إن التقريب البصري المحسن سوف يتوسع ليُقدَّم في العديد من الهواتف الرائدة خلال العام المقبل، ومع ذلك، فلم يحدد كو – الذي اشتُهر عنه التخصص في تسريبات منتجات آبل – ما إذا كان هاتف آيفون سوف يحصل عليها، مع الإشارة إلى أن الإصدارات الحالية من الهواتف تدعم تقريبًا بصريًا بمعدل 2x، ورقميًا بمعدل 10x. هذا ويمتاز التقريب البصري بأنه يحافظ على جودة الصورة عند التقريب، في حين أن التقريب الرقمي يؤدي إلى عدم صفاء في الصورة.

يشار إلى أن شركة هواوي كانت قد كشفت قبل أيام أنها تعتزم الإعلان عن هاتفها الذكي الرائد المقبل في العاصمة الفرنسية باريس أواخر شهر آذار/مارس القادم، كما كشفت عن بعض المواصفات التي سوف يأتي بها الجهاز.

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ووعد الرئيس التنفيذي لهواوي (ريتشارد بو) بأن الهاتف سيأتي بتصميم لم يسبق له مثيل، بالإضافة إلى مزايا متقدمة في جودة التصوير، وأداء المعالج، وعمر البطارية. ويُتوقع أن يحتوي الهاتفان المرتقبان: (هواوي بي40) Huawei P40، و(بي40 برو) P40 Pro معالج (كيرين 990 5جي) Kirin 990 5G التابع لهواوي، وليس معالج (كيرين 1020) Kirin 1020، الذي يُقال: إنه سيقدم أداءً أفضل بنحو 50% مقارنة بمعالج (كيرين 990)، ويُتوقع أن يكون هاتف (ميت 40) Mate 40 أول جهاز يأتي معه.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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