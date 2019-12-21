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إعلان بنك الجزيرة عن نقل المحفظة التأمينية لشركة الجزيرة تكافل تعاوني -
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الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية لقطاع المواصلات في جمهورية قرغيزستان -
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تعليق عمرو أديب على التعديل الوزاري المنتظر

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